- Tanar din Horea, ARESTAT preventiv dupa ce și-a lovit mama și i-a distrus ușa de la casa: Acesta mai are un dosar penal pentru violența in familie Tanar din Horea, ARESTAT preventiv dupa ce și-a lovit mama și i-a distrus ușa de la casa: Acesta mai are un dosar penal pentru violența in familie Un barbat…

- Polițistul din comuna clujeana Poieni, Gheorghe Matiș, este cercetat disciplinar și este vizat de un dosar penal. Asta dupa ce in cursul dimineții de 23 iulie, beat fiind, ar fi provocat un accident rutier pe raza orașului Huedin. Omul legii ar fi plecat de la fața locului. Dupa doua ore, la locul accidentului…

- Avocata lui Liviu Dragnea a postat, joi, pe Facebook, prima fotografie cu fostul lider al PSD de acasa. Dragnea a fost așteptat acasa și de Carmen Dan, fost ministru de interne, dar si de Codrin Stefanescu, unul dintre prietenii sai apropiati. „Momentul mult așteptat! Doamne ajuta! Liviu este acasa!…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, Ionița de la Clejani este vizat de un dosar penal, dupa ce polițiștii s-au sesizat pentru infracțiunea de amenințare.Toate acestea s-au intamplat dupa ce Fulgy a amenințat și a lovit un jurnalist și i-a furat telefonul acestuia. In secția de poliție, Ionița de la Clejani…

- Polițistul este cercetat ca a falsificat trei documente in baza carora un barbat a fost trimis in judecata pentru infracțiuni de braconaj arheologic. Mai exact, acesta este acuzat ca a facut mai multe sapaturi in situri arheologice din județul Alba, de unde a extras mai multe artefacte. Barbatul spune…

- Copila de trei ani a fost data disparuta, joi seara, de catre familie, iar polițiștii au cautat-o o noapte intreaga. Polițiștii au anunțat ca au gasit trupul neinsuflețit al fetei in aceasta dimineața pe un camp din județul Constanța. De asemenea, a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Polițiștii cerceteaza penal un barbat din judetul Bacau pentru inselaciune, dupa ce a organizat in 2019 o petrecere de botez la un restaurant, iar la final nu a mai achitat nota de plata, care era de aproximativ 8.000 de lei.Potrivit polițiștilor, reprezentanții restaurantului nu au incheiat un contract…

- Dosar penal pe numele unui taximetrist domiciliat in județul Timiș. Barbatul este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a preluat patru migranți de la granița, dupa ce au trecut ilegal din Serbia in Romania. A plecat cu ei spre Cenad, pentru a-i ajuta sa treaca in Ungaria.