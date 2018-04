"Nu poti sa dai pe surse ca ai convocat-o (pe premierul Viorica Dancila - n.r.) la Cotroceni, vineri. Cum adica ai convocat-o? A inventat, de exemplu, un conflict intre Guvern si Banca Nationala, care nu exista, ca sa aparem noi cu presedintele ca mediator. Asa ceva nu poate fi acceptat si nu o acceptam nici noi, ca partid, si nici doamna prim-ministru. Eu am spus si la intalnirea pe care am avut-o, pe care a facut-o publica presedintele, dupa instalarea doamnei prim-ministru, despre care am vorbit si noi, am convenit - si am sperat ca se intampla - ca relatia va fi una de respect reciproc,…