Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la incarcerare, Liviu Dragnea a acordat primul interviu din spartele gratiilor. Roul jurnalistului a fost jucat, in mod penibil, de Anaca Alexandrescu, fosta sa consiliera, convertita intre timp in moderator al postului Realitatea PLUS. Liviu Dragnea a dezvaluit detalii sulfuroase din relatia…

- Liviu Dragnea il ataca pe fostul sau prieten Vasile Dincu, in primul interviu acordat din spatele gratiilor. Fostul lider PSD sustine ca Dincu i-a vorbit pentru prima data despre statul paralel. Potrivit lui Dragnea, Dincu era prieten cu prim-adjunctul SRI, Florian Coldea.„Eu imi asum faptul ca l-am…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-un interviu pentru Realitatea Plus, ca Laura Codruta Kovesi l-a sunat pe Florian Coldea, in 2016, sa-i transmita ca vrea sa-l bage la puscarie

- Liviu Dragnea a fost, vreme de mulți ani, numarul 1 in politica din Romania! Asta, pana pe 27 mai 2019, la o zi de la alegerile parlamentare, cand liderul PSD de la acea vreme, și, totodata, șeful Camerei Deputaților, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, in dosarul angajarilor…

- De asemenea, Kovesi ca nu are niciun mesaj pentru Tudorel Toader , fostul ministru al Justiției. „In decizia Curții Constituționale, CCR a limitat dreptul meu de a contesta revocarea din funcție de șefa a DNA. Prin aceasta limitare mi s-a incalcat un drept fundamental. In motivare CEDO explica de ce…

- Laura Codruta Kovesi a declarat ca i-ar reaminti un singur lucru lui Tudorel Toader, cel care a propus demiterea fostei sefe a DNA, anume ca fostul ministru al Justitiei sustinea ca Kovesi nu are nicio sansa in demersul facut la CEDO.Laura Kovesi a castigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului procesul…