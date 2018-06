Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, vineri, susținerea președintelui PSD Liviu Dragnea în toate funcțiile politice deținute de acesta la conducerea partidului și la conducerea Camerei Deputaților din Parlamentul României.

- Senatorul PNL Iulia Scantei cere demisia premierului Viorica Dancila din funcția pe care o ocupa ”doar pentru a-i gira faptele penale ale condamnatului recidivist Liviu Dragnea". Conform senatorului, premierul a angajat, prin declaratiile date despre Dragnea, raspunderea Guvernului."«Cine…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca sentinta in cazul lui Liviu Dragnea “ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului” si fapta pentru care a fost condamnat in prima instanta este prevazuta de un articol pentru care CCR a dat deja o decizie ca trebuie modificat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le raspunde, sambata, procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea Curtii Constitutionale sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului…

- PNL il acuza pe Liviu Dragnea ca se folosește de Guvern pentru a-și face programul electoral la alegerile prezidențiale din 2019. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al liberalilor, afirma ca acesta este scopul real al inființarii Comisiei pentru elaborarea Strategiei 2040 pe care o va conduce din postura…

- Florin Iordache, replica dura la anunțul lui Iohannis privind legile justiției: ”E intr-o disperata campanie electorala, vrea sa iși fidelizeze un anumit electorat”, a spus președintele comisiei speciale pentru legile justiției, miercuri, la Parlament. El a menținat ca, atat timp cat cele doua legi,…

- Premierul Viorica Dancila va face un bilanț al guvernarii, la Comitetul Executiv al PSD, de saptamana viitoare. Anunțul a fost facut, marti, de liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. El a anunțat și ca in perioada urmatoare va avea loc dezbaterea cu privire la Codurile penale dar si prezentarea…