Liviu Dragnea: Mitingul din 10 august a fost o tentativă de lovitură de stat eşuată "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in care fata jandarm era aproape linsata de niste brute, de niste animale. Aia erau oameni, erau protestatari pasnici? Cei de la PNL si USR au inceput sa strige ca sa se ancheteze jandarmii, dar nu a zis niciunul despre incendiere, de cum luau bucati de caldaram sa arunce in jandarmi. A fost o organizare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a catalogat evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, ca fiind o tentativa de lovitura de stat esuata, catalogand drept iresponsabila atitudinea presedintelui Iohannis legat de acele evenimente.

- „Am crezuta ca va fi omorata. Doamne ajuta ca a scapat! Aveau nevoie de un mort. Ca sa poate sa iasa sa ceara sa plece Guvernul. Oamenii care gandesc așa sunt criminali!", a spus liderul PSD Liviu Dragnea la Antena 3. Actualizare...

- Un protest de ”comemorare” a ”represiunii impotriva manifestantilor” din 10 augus, anuntat pe Facebook, a inceput in Piata Victoriei. Aproximativ 200 de oameni sunt la miting, la aceasta ora. Ei scandeaza lozinci anti-guvernamentale și impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, și a premierului Viorica…

- Calin Herteg este unul dintre maramuresenii care au participat la mitingul de protest, din Bucuresti. Pe contul sau de Facebook, Herteg explica faptul ca starea de tensiune din Piata Victoriei s-a creat in timp, protestatarii fiind in permanenta iritati de gazele lacrimogene dispersate de fortele de…

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…

- Jandarmeria anunta masuri de securitate inainte de protestul de vineri al diasporei organizat in Piata Victoriei. Va fi un miting impotriva Guvernului, la care mii de romani care muncesc si traiesc in strainatate, au decis sa vina si sa isi ...

- Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost „mitingul mic“, iar urmatorul va fi „urias“ si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient. „A fost o emotie puternica in Piata,…

- Mitingul este programat sa inceapa la ora 20:00. Din intreaga țara au ajuns la București membri și simpatizanți ai Partidului Social-Democrat, cu autocare, microbuze, unii au venit cu trenul sau mașina personala. Primii participanți la miting au inceput sa soseasca in Piața Victoriei…