- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, joi, pentru vineri, pronuntarea unei decizii pe contestatia la executare depusa de Liviu Dragnea, prin care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. In timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti,…

- La ultimul cuvant in fața judecatorilor, Liviu Dragnea a ținut sa dea cateva replici punctuale procurorului DNA care a explicat judecatorilor ca fostul lider PSD trebuie sa ramana dupa gratii. „Am crezut și inca mai cred ca un om nu poate fi condamnat decat de o instanța constituita legal.…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare joi pe o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul lider PSD solicitand sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. …

- Dragnea a fost adus de la Penitenciarul Rahova si introdus in sala de judecata avand masca pe fata. Procesul a inceput cu o exceptie ridicata de avocatii sai, care au contestat modul de compunere a completului de la Curtea de Apel Bucuresti, insa magistratii au respins aceasta exceptie. Liviu Dragnea…

- Este zi decisiva pentru fostul lider al PSD. Liviu Dragnea afla, joi, daca iese din inchisoare. Acesta a depus contestație fața de pedeapsa cu inchisoare la care a fost condamnat. UPDATE. Liviu Dragnea a vorbit, joi, in ultimul cuvant in fața celor doi judecatori de care inițial a vrut sa scape prin…

- Avocații lui Liviu Dragnea au invocat joi la Curtea de Apel București excepția nelegalei compuneri a completului de judecata.Concret, spun aceștia,dosarul ar fi fost repartizat unui complet de judecatori de contestații, in vreme ce el ar fi trebuit repartizat unui complet care judeca apeluri.…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea a declarat, in primul interviu din inchisoare, ca NU are probleme de sanatate, NU urmareste presa, punctand ca „NU a fost ingenunchiat” de cei care l-au bagat in inchisoare, „total nevinovat”.„Mai o mașina de raparat. O sudura. O poarta. Sunt bine. Nu am probleme.NU…