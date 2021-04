Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica un material video in care Camelia Bogdan, judecatorul exclus de doua ori din magistratura, iși afirma „dezamagirea” fața de decizia CEDO in cazul sau, decizie care a „afectat-o” foarte mult. Totul vine la o jumatate de an dupa pronunțarea CEDO, timp in care…

- Liviu Dragnea a primit aviz favorabil la cererea de eliberare condiționata, din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Avizul pozitiv va fi trimis instanței, care va analiza probele dosarului aprobat, care arata ca Dragnea este reabilitat. Saptamana viitoare, cererea de eliberare condiționata cu avizul…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a stabilit, miercuri, ca deciziile judecatorești din domeniul penal trebuie sa fie pronunțate odata cu motivarea. In prezent, motivarea hotararilor vine si la cateva luni de la pronuntare, desi termenul legal este de 30 de zile. Astfel, nimeni nu va mai suferi…

- Ludovic Orban l-a criticat pe premierul Florin Cițu in ședința de azi a liderilor PNL, in privința poziției adoptate pentru certificatul de vaccinare, poziție contrara celei asumate de Klaus Iohannis și țara noastra, la nivel european. „Comunicarea premierului a fost impecabila, cu o singura excepție:…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat functia de președinte al partidului. “Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine candidatura lui…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, potrivit unor…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, le-a cerut procurorilor DIICOT, la bilanțul activitații lor pe 2020, sa se gandeasca cum sa le ia și banii infractorilor pe care ii cerceteaza, in cauzele de de trafic de persoane, dar si de trafic de droguri si criminalitate informatica. Prezent la bilanțul activitații…

- Stelian Ion s-a certat cu judecatorii din CSM la ședința de azi a Consiliului, deoarece magistrații i-au reproșat ca ar fi manipulat ambasadele si le-a implicat in treburile interne ale justitiei romane, prin mesajele publice de sustinere a desfiintarii Secției Speciale. In lipsa unor argumente, ministrul…