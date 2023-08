Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi OSK, nu a fost multumit de jocul elevilor sai in victoria de luni seara, de la Bucuresti, cu Dinamo, scor 3-0, informeaza Rador.„Mi-as fi dorit mult mai mult in seara asta de la jucatorii mei, dar stiti cum e, victoria conteaza, rezultatul e primordial.…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Dinamo - Sepsi, partida care incheie etapa a treia din Superliga, inseamna și un duel in premiera intre antrenorii Ovidiu Burca și Liviu Ciobotariu. Desparțiți de noua ani, cei doi s-au intersectat in Ștefan cel Mare in perioada 2004-2005. Coechipieri la Dinamo in urma cu aproape doua decenii, Burca…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Liviu Ciobotariu s-a declarat multumit dupa ce echipa lui, Sepsi, a incheiat la egalitate, 0-0, meciul sustinut in deplasare cu Rapid. Antrenorul nu a vrut sa comenteze arbitrajul, dar a dat de inteles ca golul marcat de Marius Stefanescu a fost valabil. Liviu Ciobotariu, multumit dupa Rapid – Sepsi…

- FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi pentru postul de antrenor principal, devenit vacant dupa plecarea lui Adrian Mutu. „Briliantul“ a decis sa preia conducerea tehnica a formatiei Neftci Baku, din Azerbaidjan. Italianul de 58 de ani este asteptat luni pentru a semna contractul…

- Elias Charalambous rasufla usurat dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a Ligii 1. Echipa pe care o antreneaza a reusit sa se impuna pe Arena Nationala si sa pastreze sanse la titlu. FCSB a avut un penalty ratat in prelungirile primei reprize si a fost egalata de Sepsi. Totusi, a […] The…