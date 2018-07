Liviu Avram: Un blitzkrieg impotriva fiecarui roman - „Da, vrem sa va furam si sa nu ne pedepsiti“

Stiri pe aceeasi tema

- Daca v-ati intrebat vreodata ce au simtit polonezii in septembrie 1940, cand blitzkrieg-ul lui Hitler le-a distrus tara in trei saptamani, urmariti ce se intampla acum in Parlament. E un blitzkrieg al coalitiei majoritare impotriva fiecarui roman platitor de taxe si impozite, purtat sub urmatorul stindard:…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, marți la RFI, ca președintele Klaus Iohannis are obligația morala de a nu semna decretul de revocare a șefei DNA, sfatuindu-l de șeful statului sa intre intr-o greva prezidențiala, pentru ca statul roman sa nu fie "complet luat ostatic de catre borfasi",…

- “Sambata, 9 iunie 2018, alaturi de peste 3000 de colegi pesediști din județul Valcea, voi fi prezent in Piața Victoriei pentru ca Romania nu poate fi lasata sa devina captiva terorii. Maine vom fi prezenți in Piața Victoriei pentru a manifesta IMPOTRIVA, dar și PENTRU! Vom manifesta IMPOTRIVA celor…

- Anuntul a fost facut de la tribuna plenului Senatului de catre senatorul USR, Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii in Cabinetul Ciolos. Conducerea Senatului va decide asupra datei la care va fi dezbatuta si votata motiunea impotriva ministrul Valentin Popa.

- Desi ar trebui sa garanteze pentru buna implementare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in tara noastra, statul roman a ramas el insusi in urma cu adoptarea legilor care sa permita colectarea si prelucrarea datelor personale in conformitate cu noile standarde impuse de UE.…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a castigat, pe fond, procesul pe care l-a intentat Autoritatii Electorale Permanente (AEP), institutie care in februarie 2017 a decis sa ramburseze formatiunii doar o parte din banii pe care i-a cheltuit in campania electorala de la ultimele alegeri pentru Parlament. Decizia…

- Sebastian Ghita pare decis sa nu renunte la demersul sau impotriva Laurei Codruta Kovesi si impotriva lui Florian Coldea. Dupa o serie de dezvaluiri si acuzatii lansate la Romania TV in ultima perioada, Ghita a sesizat si Comisia SRI din Parlament."Am avut ieri dupa-amiaza o discuție cu domnul…