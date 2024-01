Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD acuza postul de televiziune Realitatea Plus ca l-a atacat „nedemn” și „nejustificat” pe prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, astfel ca a decis sa nu-și mai trimita reprezentanții la emisiuni. „In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Luni dimineata, premierul Marcel Ciolacu va avea o ședința de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti de la Finante. Potrivit unui…

- Joi, 21 decembrie, la ora 15:00 s-a deschis oficial tronsonul lipsa de la Chețani al Autostrazii Transilvania. La inaugurarea noii porțiuni din A3 a fost prezent inclusiv ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a publicat un video cu primele autoturisme civile care au rulat pe lotul nou-deschis.…

- Lotul Chețani-Campia Turzii, din Autostrada Transilvania, a fost finalizat cu mai bine de 8 luni mai devreme decat era termenul de catre austriecii de la STRABAG, iar joia viitoare acest tronson va fi dat in circulație, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Constructorul trebuia…

- Alianța cu PSD devine din ce in ce mai insuportabila, s-a lamentat, marți seara, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. In descrierea sa, doar PNL sta in calea atacului pesedist la adresa mediului privat și a banului public. Atat de nemulțumiți sunt liberalii, incat ar face și maine o alianța de dreapta…

- Bogdan, despre ceasul Rolex de 30.000 de euro: 'Vreti sa ma imbrac ca Mao Zedong? Sa-i placa lui Ciolacu? Hai sa fim seriosi! Asta e problema romanilor?'Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat luni, la sediul partidului, despre faptul ca a mers cu ceasul Rolex la piata, ca el este un om asumat,…