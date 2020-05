Livezi distruse și gospodării inundate: Ploile din ultimele zile au făcut prăpăd Ploile torențiale, pe alocuri cu grindina, au facut ravagii in mai multe localitați din țara. Potrivit IGSU, in localitatea Mirnoe, raionul Taraclia, ploaia cu grindina a afectat 2 hectare de livezi. Pe șoseaua Balți-Sarateni, din cauza precipitațiilor abundente s-a surpat o porțiune de drum și a fost deteriorat un pod pe traseul R -14, in apropiere de localitatea Banești, raionul Telenești. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale, pe alocuri cu grindina, au facut ravagii in mai multe localitați din țara.Potrivit IGSU, in localitatea Mirnoe, raionul Taraclia, ploaia cu grindina a afectat 2 hectare de livezi.

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie - 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie- 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii. In localitatea Mirnoe, raionul Taraclia ploaia cu grindina a afectat 2 ha de livezi. Pe traseul Balți- Sarateni, din cauza…

- Administrația Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo potrivit careia începând de miercuri de la ora 12.00 și pâna joi la ora 22.00 în cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica - averse, frecvente descarcari electrice,…

- Vantul puternic si ploile abundente au facut ravagii in regiunea Transcarpatia din Ucraina. 11 sate au ramas fara energie electrica din cauza furiei naturii. Acoperișurile mai multor cladiri au fost distruse.

- Zeci de gospodarii din raionul Hancești au ramas fara energie electrica din vina unui șofer de camion. In data de 11 aprilie, doua localitați din raionul Hancești, satele Cațaleni (in totalitate) și Ivanovca (parțial), au ramas pe parcursul a patru ore fara lumina

- In Republica Moldova au fost confirmate joi alte 115 cazuri de infectare cu Covid-19. Anuntul a fost facut de autoritati. Bilantul persoanelor infectate cu Covid-19 a ajuns la 1.289. Ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a precizat ca din 115 cazuri confirmate, trei sunt de import: Federatia Rusa,…

- Furtuna Ciara a lovit Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda și Germania (unde este denumita Sabine) cu vanturi puternice de intensitatea unui uragan și inundații, mii de gospodarii fiind afectate, in timp ce zborurile și cursele maritime au fost anulate, orarul trenurilor a fost dat peste cap, iar…