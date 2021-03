​LIVEVIDEO Parlamentul dezbate bugetul de stat pe 2021 ​Parlamentul dezbate, luni, în ședința comuna, proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021. Coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR au reușit sa treaca bugetul de stat prin comisiile de specialitate în trei zile. Astfel, bugetul de stat, intra în dezbaterea plenului în varianta venita de la Guvern, fara nicio modificare în plus. Sedinta de plen a Camerei Deputatilor si Senatului este programata pentru ora 16,00 și se așteapta ca dezbaterea sa se prelungeasca pâna noaptea târziu.



UPDATE 16.14 Ședința Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul dezbate, luni, in ședința comuna, proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021. Coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR au reușit sa treaca bugetul de stat prin comisiile de specialitate in trei zile. Astfel, bugetul de stat, intra in dezbaterea plenului…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 vor intra astazi in dezbaterea plenului reunit al Parlamentului.Sedinta de plen a Camerei Deputatilor si Senatului incepe la ora 16,00.Comisiile parlamentare de buget finante au dat, sambata, raport favorabil…

- Comisiile pentru buget ale Parlamentului au adoptat sambata un raport favorabil fara amendamente pe proiectul legii bugetului de stat, in forma initiata de Executiv. Astfel, bugetul de stat e stabilit la venituri in suma de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde lei credite de angajament…

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 urmeaza sa intre, luni, in dezbaterea plenului reunit al Parlamentului, iar marti sa primeasca votul final. Sedinta de plen a Camerei Deputatilor si Senatului incepe la ora 16,00. Comisiile parlamentare de buget-finante…

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 urmeaza sa intre, luni, in dezbaterea plenului reunit al Parlamentului, iar marti sa primeasca votul final. Sedinta de plen a Camerei Deputatilor si Senatului incepe la ora 16,00. Comisiile parlamentare…

- „Este un buget concentrat pe investitii, are in centru investitiile si un buget care forteaza reforma in administratia publica, centrala si locala. De aceea prefer sa iasa din Parlament asa cum a fost votat in Guvern”, a afirmat Florin Citu vineri la Parlament. Referitor la faptul ca unii reprezentanti…

- Joi au loc: - Centralizarea si gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite; - Sedinte comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea, avizarea si depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finante si banci asupra Proiectului…