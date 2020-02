LIVEVIDEO Klaus Iohannis: În această seară, Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat Președintele Klaus Iohannis va susține marți o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, de la ora 19:00.



HotNews.ro va transmite livetext declarațiile președintelui:

În aceasta seara, dl Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat

În esența, știm, am spus și ieri, se datoreaza aceasta situațuie PSD-ului, care a boicotat ședința de ieriRiscam sa intram într-un blocaj și e ultimul lucru pe care îl dorim

Am acceptat acesta depunere de mandat

Voi convoca de mâine, de la ora 16.00, consultari cu partidele. Se vor termina tot mâine, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma deciziei CCR, presedintele Klaus Iohannis are trei variante de premier: Nicolae Ciuca (ministrul Apararii), Bogdan Aurescu (ministrul de Externe) si Raluca Turcan (vicepremier). Primele doua nume ar putea strange o majoritate parlamentara, fiind acceptate si de PSD, sustin surse politice pentru…

- Curtea Constituționala a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, ca exista conflict juridic de natura constituționala intre Președinție și Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban in funcția de premier de catre șeful statului Klaus Iohannis. CCR transmite ca presedintele Iohannis trebuie…

- Declaratia ministrului de externe Bogdan Aurescu a fost facuta miercuri, la sedinta comuna a Comisiilor pentru politica externa si aparare din Senat. Alaturi de ministrul de Externe s-a aflat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Tema audierii celor doi ministri a fost situatia actuala din Orientul…

- Situatia din Orientul Mijlociu este discutata, miecuri, de comisiile de aparare si politica externa din Senat. La sedinta participa ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Principalele obiective ale Romaniei in domeniul Apararii, in contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, au fost abordate marti de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri cu Marillyn A. Hewson, presedinte si director executiv al companiei americane de produse si servicii…

- Miniștrii Nicolae Ciuca și Bogdan Aurescu au fost invitați la ședința de miercuri a comisiilor de Politica Externa și de Aparare din Senat, pentru a oferi informații despre Orientul Mijlociu, vicepreședintele Senatului Titus Corlațean afirmand ca este un ansamblu complex și sensibil in regiune.”Biroul…

- Comisiile de politica externa si de aparare ale Senatului ii vor audia miercuri pe ministrii Afacerilor Externe si Apararii, Bogdan Aurescu si Nicolae Ciuca, pe tema evenimentelor din Orientul Apropiat,...

- Generalul-locotenent Daniel Petrescu este noul sef al Statului Major al Apararii, in locul lui Nicolae Ciuca, devenit ministru al Apararii. Anunaul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis la finalul s...