Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Tokyo au emis un mandat de arestare pe numele Carolei Ghosn, soția fostului CEO al Renault si Nissan, care a reușit sa fuga din Japonia în Liban, în timp ce se afla în arest la domiciliu. Carole Ghosn este suspectata de ''marturie falsa'', scrie BBC.Potrivit…

- "Exista doi straini implicati in tranzit", a declarat ministrul turc al justitiei, Abdulhamit Gul, intr-un interviu acordat postului CNN Turk. El nu a furnizat niciun detaliu privind nationalitatea lor sau rolul exact pe care l-au jucat.Carlos Ghosn, fost CEO al Renault si Nissan, a ajuns…

- Șapte oameni au fost arestati in ancheta legata de fuga misterioasa a fostului sef Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Arestatii sunt de la o companie aeriana privata din Turcia, care l-a transportat din Japonia la Istanbul, apoi, mai departe, in Liban.

- Compania aeriana turca privata MNG Jet a denunțat joi utilizarea ”ilegala” a doua avioane din flota sa care au fost folosite pentru fuga lui Carlos Ghosn, fostul șef Renault-Nissan, din Japonia în Liban. Pe de alta parte, Libanul, spun surse citate de AFP, îl va convoca saptamâna…

- Carlos Ghosn, cel mai faimos evadat din lume. Val de arestari și anchete in Turcia și Japonia, dupa fuga in Liban a fostului șef al Renault, prin Istanbul Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban…

- Financial Times: Interpolul a cerut Libanului sa-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul președinte Nissan a declarat ca familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ● UE trebuie sa învețe limbajul puterii (editorial) ● Les Echos: Carles Ghosn: povestea unei evadari incredibile…

- Fuga lui Carlos Ghosn in Liban a declansat o ancheta si mai multe arestari in Turcia. Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan care a fugit din Japonia unde se afla in arest la domiciliu, avea doua pasapoarte franceze, unul dintre acestea fiind tinut intr-un seif, a declarat pentru AFP o sursa apropiata…

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…