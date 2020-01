​LiveText Simona Halep vs Garbine Muguruza (după 06:45) ​​Garbine Muguruza a fost învinsa o singura data în semifinalele unui Grand Slam, înfrângerea venind la ediția din 2018 a Roland Garros-ului tocmai în fața Simonei Halep. Sigur ca povestea este alta acum, la fel suprafața de joc. De cealalta parte, Simo a ajuns de șapte ori pâna acum în penultimul act al unui Grand Slam, palmaresul fiind 5 victorii și doua eșecuri. Halep vs Muguruza din semifinalele de la Australian Open este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

