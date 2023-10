Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele asupra mediului cauzate de agresiunea rusa in Ucraina se ridica la peste 55,6 miliarde de euro, a declarat prim-ministrul Denis Șmihal, intr-un discurs din 20 octombrie, in care a citat cifre de la Ministerul Protecției Mediului.Vorbind la Forumul Internațional „United for Justice – United…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a cerut Congresului alocarea unui buget de 105 miliarde de dolari, asistența destinata Ucrainei și Israelului, precum și pentru consolidarea securitații la frontiera cu Mexicul. Anunțul a fost facut vineri, de Casa Alba, conform AFP.

- UPDATE Rusia loveste Zaporojie cu racheteO persoana a fost ucisa si cel putin doua au fost ranite, dupa ce Rusia lovit orasul Zaporojie cu rachete peste noapte. Guvernatorul Yurii Malashko a vorbit despre bombardament pe contul sau de Telegram.UPDATE Biden planuieste sa ceara Congresului 100 de miliarde…

- Fortele speciale ucrainene au atacat marti dimineata doua aerodromuri militare rusesti, afirmand ca au reusit sa distruga noua elicoptere, un sistem de rachete antiaeriene si un depozit de munitii, scrie POLITICO și News.ro. Atacurile au avut loc in Berdiansk, un oras ocupat din regiunea sudica Zaporojie,…

- Sefu statului american indeamna Congresul sa finanteze in mod separat asistenta acordata Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei, dupa scoaterea ajutoarelor americane destinate Kievului dintr-un compromis temporar. ”In pofida faptului ca speakerul (presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy)…

- Președintele american, Joe Biden, l-a asigurat pe Volodimir Zelenski, in cadrul unei vizitei de joi, la Washington, ca Statele Unite vor continua sa trimita ajutoare in Ucraina. „Contez pe discernamantul Congresului american. Nu exista alternativa”, a fost raspunsul lui Joe Biden la o intrebare a unui…

- Serhiy Slabenko, fostul membru al parlamentului Ucrainei, Verkhovna Rada, a fost ucis in lupta pe frontul din Zaporojie, informeaza Kyiv Independent . Menționam ca Slabenko a facut parte din Verkhovna Rada din anul 2002 pana in 2006. In timpul mandatului sau, el a prezidat subcomitetul pentru instante,…

- Premierul italian, Giorgia Meloni, s-a intalnit cu presedintele Biden la Casa Alba, informeaza Rador.Ulterior, cei doi lideri au declarat ca au discutat despre consolidarea relatiilor comerciale. CITESTE SI Tensiuni la granița dintre Republica Democrata Congo și Rwanda: Forțele armate rwandeze…