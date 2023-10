LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 592 | Rusia anunță că a distrus două rachete ucrainene lansate asupra Crimeei Ministerul rus al apararii a anunțat sambata seara ca sistemele sale de aparare aeriana au „detectat și distrus” doua rachete antiaeriene S-200 ucrainene, lansate in peninsula Crimeea. Ministerul nu a precizat unde au fost distruse rachete. Dar, potrivit marturiei unui localnic, citat de postul public ucrainean Suspilne, doua explozii au izbucnit in zona Yevtaporiya din vestul Crimeei. Anterior, alte canale locale au difuzat imagini cu o coloana de fum peste Dzhankoi in nord și au raportat sunete de explozii.07:1808-10-2023Rusia anunța ca a doborat doua rachete ucrainene lansate asupra CrimeeiMinisterul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

