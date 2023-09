Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski le-a muluimit soldatilor ucraineni din Fortele Aeriene, care lupta impotriva rachetelor rusesti si a atacurilor cu drone in fiecare zi si noapte: Este important sa ne amintim ca fiecare tinta distrusa este o viata salvata, a spus liderul ucrainean intr-un mesaj…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a extins aria de transmitere a mesajelor Ro-Alert pentru a anunța populatia cu privire la pericolul caderii in localitatile din judetul Tulcea a unor drone rusești folosite in atacurile asupra porturilor dunarene din Ucraina.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a emis, duminica noapte, un mesaj RO-Alert in județul Tulcea și municipiul Galați. Populația a fost informata despre ”posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”: In tot acest timp, mai mulți localnici au filmat și au publicat pe rețelele de…

- Un barbat din satul aflat in nord-estul județului Tulcea a filmat atacul cu drone rusești, cel mai probabil asupra orașelului Valcov din Ucraina, aflat peste Dunare. Anterior, IGSU avertizase, prin Ro-Alert, locuitorii din nordul județului Tulcea și o zona restransa din Galați de posibilitatea „caderii…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona ucraineana in regiunea Moscova si alte sase care se indreptau spre Peninsula anexata Crimeea, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, conform AFP, citat de Agerpres.ro. Una dintre drone a fost interceptata la ora locala 1.45 (sambata, 22.45 GMT) in…

- In ultimele 48 de ore, forțele Ministerului Apararii Naționale, din Forțele Navale, Forțele Terestre și din alte structuri au acționat in zonele localitaților Ceatalchioi, Plauru și Chilia Veche din județul Tulcea, și in județul Galați, pe malul romanesc

- Ministrul Apararii Naționale a evidențiat ca atacurile indreptate impotriva infrastructurii critice, cum ar fi facilitațile portuare și alte elemente esențiale pentru funcționarea normala a țarii, sunt de natura inumana și nu au nicio justificare legala sau morala.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Eugen Tomac s-a intalnit duminica cu liderii regionali ai PMP și reprezentanții Uniunii Salvați Romania. Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP) a vorbit despre formarea unei alianțe de dreapta și stabilirea unei strategii pentru alegerile din 2024. „Am continuat astazi turul de forța pe litoral,…