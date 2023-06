Forțele ruse au atacat joi șapte localitați din regiunea Sumi, nord-estul, ranind trei adolescenți, dintre care unul a fost internat in spital, a anunțat Administrația Militara a regiunii. Intre timp, oficialii ucraineni susțin ca forțele Kievului inregistreaza progrese „treptate” in contraofensiva lor, in regiunile Donețk și Zaporojie. In schimb, Rusia anunța ca respinge atacurile ucrainene.07:2016-06-2023Regiunea Sumi, bombardata de 21 de ori in ultima ziForțele ruse au atacat joi șapte localitați din regiunea Sumi, nord-estul, ranind trei adolescenți, dintre care unul a fost internat in spital,…