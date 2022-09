Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Șeful Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis un mesaj de ultima ora catre președinții Ucrainei și Rusiei, ca urmare a raportului prezentat de șeful AIEA, Rafael Grossi, care a avertizat asupra pericolului iminent de la centrala nucleara de la Zaporojie, in contextul in care bombardamentele…

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- Aproximativ 15.000 de soldați ruși si-au pierdut viata de la inceputul invadarii Ucrainei, potrivit estimarilor directorului Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA), William Burns. Cifrele sunt de peste doua ori mai mici decat bilanțul pierderilor ruse in Ucraina, prezentat zilnic de armata ucraineana.

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, citata de News.ro. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a spus miercuri ca a insistat pe langa ONU sa obtina un acord care sa faciliteze exporturile agricole ale Rusiei, afectate de sanctiunile occidentale, in schimbul trecerii cerealelor ucrainene blocate, in timp ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat…

- ”Are sens ca africanii sa fie alaturi de Ucraina”, a subliniat DmitroKuleba intr-o conferinta de presa – prin videoconferinta – cu jurnalisti africani. El indeamna tarile africane ”sa nu cumpere cereale ucrainene furate”, acuza el, de catre Rusia. ”Ajutati-ne sa rezolvam problema”, le cere seful diplomatiei…

- Generalul Mark Milley, șeful Statului Major General al armatei americane, a declarat ca, in ciuda faptului ca forțele ruse depașesc numeric forțele ucrainene din regiunea Donbas, consolidarea de catre Rusia a controlului in estul Ucrainei „nu este pecetluita”, relateaza CNN. Fii la curent…