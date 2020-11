Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta are loc al doilea tur al alegerilor prezindentiale din Republica Moldova, acolo unde cursa au ramas Maia Sandu, candidatul sustinut de Bucuresti si de UE, iar de cealalta parte Igor Dodon, candidatul Pro-rus. Moldovenii din Romania vor putea vota la una dintre cele 13 sectii de votare…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a fost sesizata miercuri in legatura cu tiparirea la o editura de stat a unui lot important de pliante electorale in sprijinul candidatului Igor Dodon, presedintele in exercitiu, care se va confrunta duminica cu rivala sa Maia Sandu, șefa Partidului…

- Candidatul pro-european Maia Sandu a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova și se va infrunta in turul doi cu președintele in funcție Igor Dodon, potrivit Radio Europa Libera. Maia Sandu a obținut 36.10%, din voturi fața de președintele Igor Dodon cu 32.66% din sufragii,…

- Presedintele in functie al Republicii Moldova, Igor Dodon, considerat prorus, se afla pe locul intai in primul tur al scrutinului prezidential, cu 40,9% din voturi, urmat de Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), arata un sondaj de opinie, citat de Mediafax.

- Trei milioane de alegatori erau asteptati la urne la alegerile prezidentiale de la Chisinau, iar la ora 17 prezenta era de 942.000 de persoane, respectiv 33,38 la suta dintre cei inscrisi pe listele electorale. Pe buletine apar opt candidati in urmatoarea ordine: Usatii Renato, Nastase Andrei, Deliu…

- Cetatenii din Republica Moldova sunt chemati astazi la urne, pentru a isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Alegerile prezidentiale din Moldova se desfasoara in plina pandemie de coronavirus: Ultimele informatii, furnizate de Ministerul Sanatatii, arata ca 839 de noi infectii au fost inregistrate…

- Candidata PAS in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, il invita pe Igor Dodon la o dezbatere publica, ce ar urma sa aiba loc in perioada 26 - 30 octombrie, asta desi presedintele tarii a anuntat ca nu va participa la dezbateri electorale in primul tur de scrutin.

- Dezvoltarea infrastructurii, sustinerea familiilor sarace sau oferirea suportului pentru agricultorii care au avut de suferit in urma secetei. Sunt doar cateva dintre subiectele pe care candidatul independent Igor Dodon le-a discutat cu alegatorii din nordul tarii.