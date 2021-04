Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul dan Barna i-a convocat pe miniștrii USR PLUS intr-o ședința, la ora 12.00, in biroul sau de la Palatul Victoria, pentru a decide daca vor participa la ședința Executivului de joi, care este programata la ora 13.00, au declarat surse din Alianța. „Intenția noastra este de a nu valida nicio…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat miercuri ca UDMR il susține pe Florin Cițu și ca o criza politica „ar fi de neacceptat" și un semnal nedorit pentru partenerii externi ai Romaniei. Kelemen a precizat ca este nevoie „de maturitate politica" și a facut apel la colegii de coaliție pentru o discuție…

- ​La mai puțin de patru luni de la instalarea Guvernului Cîțu, coaliția de guvernare trece prin prima criza majora, declanșata de decizia premierului de a-l demite pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Decizia a fost luata miercuri, cu acordul președintelui Klaus Iohannis, la doua zile dupa…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- Sedinta de guvern se amana, in contextul in care premierul Florin Citu a decis sa ii inainteze presedintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a lui Vlad Voiculescu.

- Potrivit ultimelor informatii de la Palatul Victoria, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, ar urma sa fie demis de premierul Florin Citu. La aceasta ora, premierul si vicepremierul Dan Barna discuta la Guvern masura demiterii lui Voiculescu si a secretarului Andreea Moldovan. Se pare ca picatura care…

- Sanatatea, crearea de locuri munca, învațamântul și zona de mediu vor fi domenii prioritare în Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care România dispune de granturi europene și credite în condiții foarte avantajoase de 30 de miliarde de euro, a declarat miercuri…

- Vlad Voiculescu, unul dintre nemulțumiții de modul in care s-au imparțit banii, a declarat inainte sa intre la ședința Coaliției: „Suntem in discuții”, potrivit Digi24.ro. Paradoxul pandemic: in 2020 inspectorii de munca au dat mai multe amenzi. Cea mai mare, 40.000 euro Cițu a explicat ca ministerul…