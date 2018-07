LiveText CM 2018, finala mică: Belgia vs Anglia (de la ora 17:00) / Echipele de start FORMATIONS // #BELENG // #WorldCup



\uD83D\uDC47\uD83D\uDC47\uD83D\uDC47 pic.twitter.com/MJKV09mZPG — FIFA World Cup \uD83C\uDFC6 (@FIFAWorldCup) 14 iulie 2018

Belgia vs Anglia, întâlniri directe:Va fi a doua confruntare între cele doua naționale la actuala ediție a Cupei Mondiale, dupa cea din faza grupelor (1-0 pentru Belgia).Înainte de meciul din faza grupelor CM 2018, Anglia pierduse doar una din cele 21 de partide anterioare disputate în compania Belgiei (15 victorii, 5 remize).Belgia și Anglia sunt primele echipe care se întâlnesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

