LIVETEXT Beirutul, în doliu, după exploziile care au ucis peste 100 de persoane și au rănit peste 4.000 LIVETEXT ​Peste o suta de persoane au fost ucise și peste 4.000 ranite în urma enormelor explozii de marți iar serviciile de salvare și pompierii încearca miercuri sa gaseasca supraviețuitori, în ruinele fumegânde din portul din Beirut, scrie AFP.



Exploziile au fost atât de puternice încât au fost înregistrate de senzorii Institutului american de geofizica drept un cutremur cu magnitudinea de 3,3.



În epicentrul exploziei, al carei suflu a fost resimțit pâna în insula Cipru, la peste 200 de kilometri distanța, peisajul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe marți seara, pe Twitter. Acesta iși exprima solidaritatea cu poporul libanez, dupa explozia care a zguduit Beirutul, potrivit digi24.ro. „Condoleanțele mele profunde familiilor victimelor teribilei explozii din Beirut. Suntem alaturi de…

- Nitratul de amoniu este un ingrasamant important, dar si un component cheie in explozibilele improvizate care au fost folosite de-a lungul vremii peste tot in lume, spune un expert citat de The Guardian, doctorul David Caldicott, consultant si profesor la Universitatea Nationala din Australia. Un exemplu…

- "Condoleanțele mele profunde familiilor victimelor teribilei explozii din Beirut. Suntem alaturi de Liban și de poporul libenez in aceste momente grele”, a scris Klaus Iohannis, marti seara, pe Twitter. My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut.…

- In 1975, Rod Stewart lansa piesa “Sailing” ca prim single de pe albumul “Atlantic Crossing”, al șaselea din cariera solo și primul inregistrat in Statele Unite. Pana atunci, el inregistrase doar in Marea Britanie. Melodia avea sa devina cel mai mare hit a lui Rod Stewart in Marea Britanie. Piesa genereaza…

- Cinci milioane de oameni din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au fost din nou bagați in izolare joi, din cauza unei reizbucnirii epidemiei de coronavirus, care se raspandește inca la nivel mondial, cu peste 12 milioane de persoane afectate, potrivit AFP. Deși departe de numarul mare…

- Cinci milioane de persoane se afla joi in izolare la domiciliu in Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, care se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, relateaza AFP, conform Agerpres. Locuitorii au primit ordin sa ramana in locuinte timp de sase…

- Așa zișii „baieți boogaloo" sunt membrii unui grup anarhist de dreapta care militeaza pentru posesia armelor de foc și care sunt preocupați de posibilitatea declanșarii unui al doilea razboi civil in Statele Unite. Ei afirma ca susțin declanșarea unui astfel de conflict. Saptamana trecuta,…

- Proteste pasnice de amploare au avut loc sambata in majoritatea oraselor mari din Statele Unite fata de rasism si brutalitatea politiei, in a 12-a zi de manifestatii starnite de uciderea lui George Floyd.Au fost demonstratii in Washington D.C., New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis,…