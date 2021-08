Liverpool a invins-o pe Burnley, scor 2-0, pe teren propriu, sambata, in cadrul etapei a doua a din Premier League. Diego Jota a deschis scorul in minutul 18, din pasa lui Tsimikas. Dupa zece minute, Mo Salah a marcat, dar golul a fost anulat, dupa ce arbitrul a consultat VAR-ul. Sadio Mane a stabilit scorul final in minutul 70. La partida de pe Anfield Road au asistat aproape 53 de mii de spectactori. In runda inaugurala, Liverpool s-a imus 3-0 pe terenul echipei Norwich City. Etapa urmatoare, Liverpool va primi vizita campioanei Europei, Chelsea. Burnley are zero puncte dupa primele doua runde,…