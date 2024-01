Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Newcastle United, Eddie Howe, si-a avertizat jucatorii ca nimeni nu mai are locul garantat, incercand astfel sa-i mobilizeze pe acestia dupa o serie de rezultate negative ale formatiei in Premier League, scrie DPA. Newcastle a pierdut marti, cu 1-3, partida de pe…

- Liverpool a revenit in fruntea clasamentului Premier League, primul gol in campionat al lui Darwin Nunez dupa aproape doua luni contribuind marți la o victorie cu 2-0 pe terenul lui Burnley, echipa ce se lupta pentru evitarea retrogradarii. Cormoranii au

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Mohamed Salah, atacantul in varsta de 31 de ani al lui Liverpool, a marcat in victoria cu scorul de 2-1 in fața lui Crystal Palace și a ajuns la 200 de goluri marcate in tricoul „cormoranilor”. Liverpool a reușit sa intoarca scorul cu Crystal Palace, dupa ce Mateta a deschis scorul in minutul 57 din…

- Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul lui Arsenal a oferit un interviu in legatura cu lotul echipei și a precizat ca iși dorește ca Aaron Ramsdale (25 de ani) sa ramana pe Emirates, in ciuda interesului lui Newcastle pentru portarul englez. Arsenal este lider in Premier League, cu 33 de puncte obținute…

- Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a facut show la conferința de presa, dupa victoria spectaculoasa cu Fulham (4-3). „Cormoranii” au condus, apoi au fost intorși, dar au punctat de doua ori in minutele 87 și 88 pentru a obține victoria! Show-ul oferit de Liverpool și Fulham pe Anfield Road, unul…

- Liverpool a invins-o pe Fulham, scor 4-3, la capatul unui meci spectaculos. „Cormoranii” au condus, apoi au fost intorși, dar au punctat de doua ori in minutele 87 și 88 pentru a obține victoria! Liverpool a inceput meciul cu Fulham pe locul 4 și avea nevoie de victorie contra londonezilor pentru a…

- Everton nu are parte de un sezon prea bun in Premier League, iar formația din Liverpool a primit vineri o penalizare de 10 puncte din partea oficialilor celui mai puternic campionat de fotbal al lumii.