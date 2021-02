Stiri pe aceeasi tema

- ​Politia germana nu va permite echipei engleze Liverpool sa intre în Germania pentru a disputa meciul din turul optimilor de finala ale Champions League, contra lui RB Leipzig, de pe 16 februarie, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, anunta dpa.Decizia Ministerului german…

- Meciul cu Leipzig din 16 februarie, in cea mai importanta competitie intercluburi, ar putea sa nu se joace in Germania. Si asta deoarece guvernul neamt a impus restrictii de calatorie cetatenilor care vin din Marea Britanie in contextul pandemiei de coronavirus. Liverpool a cerut acordul autoritatilor…

- Politia nu va permite echipei engleze Liverpool sa intre in Germania pentru a disputa meciul din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, contra lui RB Leipzig, de pe 16 februarie, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, anunta dpa, preluata de Agerpres.

- Politia germana nu va permite echipei engleze Liverpool sa intre in Germania pentru a disputa meciul din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, contra lui RB Leipzig, de pe 16 februarie, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, anunta dpa, Agerpres. Decizia Ministerului…

- Politia germana nu va permite echipei engleze Liverpool sa intre in Germania pentru a disputa meciul din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, contra lui RB Leipzig, de pe 16 februarie, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, anunta dpa. Decizia Ministerului german de interne…

- Desfasurarea meciului de fotbal RB Leipzig - Liverpool, in Liga Campionilor, pe 16 februarie, ar putea deveni imposibila din cauza masurilor luate de Germania pentru a interzice intrarea pe teritoriul sau a calatorilor venind dintr-o zona de risc, a confirmat luni o purtatoare de cuvant a ministerului…

- Germania a decis sa restricționeze calatoriile dinspre mai multe țari in care sunt prezente tulpinile contagioase de coronavirus. Masura intra in vigoare de sambata și este valabila pana pe 17 februarie. Calatoriile vor fi interzise pe scara larga, a anunțat Ministrul german de Interne.

- Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.Organizatorii anuntau, inainte de manifestatie, ca vor fi aproximativ 20.000 de participanti.…