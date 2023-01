Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool ramane in criza in 2023, formația lui Jurgen Klopp bifand cea de-a doua infrangere la rand. Dupa 1-3 cu Brentford, „cormoranii” au fost umiliți in deplasare de Brighton, scor 0-3. Intr-un meci inceput in ritm de sarbatoare, cu proaspatul campion mondial Alexis Mac Allister ovaționat pe gazon…

- Jurgen Klopp, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, s-a declarat incantat joi de faptul ca atacantul olandez Cody Gakpo se va alatura gruparii de pe Anfield. „Cody este un jucator tanar cu foarte mult potential. Daca ar fi marcat 40 de goluri in Spania sau in alta parte, ar fi devenit inaccesibil",…

- Echipa engleza Brighton a invins luni, in deplasare, formatia Southampton, scor 3-1, intr-un meci al etapei a 17-a din Premier League. Fulham a dispus, tot in deplasare, de echipa Crystal Palace, scor 3-0, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Gloria Buzau a reușit o victorie extrem de prețioasa, sambata, 12 noiembrie 2022, in deplasarea de la Unirea Dej, intalnire care a contat pentru etapa a 14-a din Liga 2. In startul jocului s-a ținut un moment de reculegere in memoria jurnalistului Mihai 'Mișu' Baltag, disparut dintre noi vineri, 11…

- Liverpool a pierdut acasa cu Leeds, scor 1-2, in etapa #14 din Premier League. Este a doua infrangere consecutiva in campionat, dupa 0-1 cu Nottingham Forest in runda #13. Liverpool a inceput mai bine cu Leeds. Salah a fost aproape sa deschida scorul pe Anfield, dar mingea sa a fost scoasa din apropierea…

- Diego Costa (34 de ani) a fost eliminat in al 7-lea minut de prelungire din Brighton - Wolverthampton, scor 1-1, din cauza unei lovituri de cap aplicata in figura lui Ben Mee (33 de ani). Diego Costa, „baiatul rau” al fotbalului spaniol, nu a stat mult timp departe de probleme. Revenit in Premier League…

- Liverpool a reusit sa cistige derby-ul campionatului de fotbal al Angliei, 1-0 cu campioana Manchester City, duminica, pe Anfield, in etapa a 11-a din Premier League, transmite agerpres.ro. Unicul gol a fost marcat de egipteanul Mohamed Salah (76), lansat pe contraatac de portarul Alisson Becker. {{643252}}…