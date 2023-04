Stiri pe aceeasi tema

- Sunt meciuri tari in campionatele puternice din Europa astazi, iar balul a fost deschis cu Bournemouth – Liverpool. „Cormoranii” au fost invinși surprinzator. De asemenea, astazi a avut loc si duelul fostilor selectioneri ai nationalei Romaniei, Mirel Radoi si Cosmin Contra. Al-Tai a fost invinsa de…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele importante din Europa au fost pe www.as.ro! Toate rezulatele sunt AICI. Rezultatele zilei in ligile de top sunt pe www.as.ro! Real Madrid – Atletico Madrid 1-1, LIVE SCORE Min. 85: Alvaro Rodriguez restabilește egalitatea cu o lovitura de cap! Min 78: Jose…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Astazi incep 16-imile din Cupa Angliei și tot astazi are loc cel mai tare duel din aceasta faza a competiției: Manchester City – Arsenal. Adica primele doua clasate din Premier League. Trupa lui Guardiola are cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! Manchester City - Arsenal (ora 22:00) cota 1.85…

- Pep Guardiola i-a pus pe jar pe fanii Barcelonei. Antrenorul catalan a facut o declarație care i-a facut pe fanii blaugrana sa viseze la revenirea sa pe Camp Nou. Inaintea meciului dintre Arsenal și Manchester City din Cupa Angliei, Pep Guardiola a vorbit la superlativ despre Mikel Arteta, fostul sau…

- Manchester City, victorie impresionanta in derby-ul cu Tottenham! „Cetațenii” au revenit fantastic, dupa ce au fost conduși cu 0-2 la pauza, și au caștigat clar, scor 4-2. Distanța fața de Arsenal este de 5 puncte, insa „tunarii” au un meci mai puțin disputat. Manchester City, victorie impresionanta…

- Liverpool ramane in criza in 2023, formația lui Jurgen Klopp bifand cea de-a doua infrangere la rand. Dupa 1-3 cu Brentford, „cormoranii” au fost umiliți in deplasare de Brighton, scor 0-3. Intr-un meci inceput in ritm de sarbatoare, cu proaspatul campion mondial Alexis Mac Allister ovaționat pe gazon…