Liverpool a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor. Firmino a decis meciul cu Flamengo Liverpool a castigat in premiera Cupa Mondiala a Cluburilor. „Cormoranii“ s-au impus sambata seara, in finala disputata la Doha (Qatar) , cu 1-0 in fața echipei braziliene Flamengo Rio de Janeiro. Meciul a fost decis dupa prelungiri. Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor s-a impus prin golul marcat de brazilianul Roberto Firmino (’99). Acesta a finalizat cu un șut de la 10 metri o pasa a senegalezului Sadio Mane. Firmino a avut o bara imediat dupa pauza (’47). In prelungiri, „cormoranii“ au primit penalti, dupa un fault al lui Rafinha la Mane. In urma interventiei arbitrajului video s-a observat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

