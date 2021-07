LiveBLOG Euro 2020: Cehia vs Danemarca (de la ora 19:00) - Echipele de start ​Dupa ce Spania și Italia au facut deja pasul în semifinale, Cehia și Danemarca (doua dintre surprizele placute de la Euro 2020) se vor lupta pentru a ajunge în penultimul act. Duelul de la Baku va începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct pe ProTV și LiveBLOG pe HotNews.ro.



Rezultatele înregistrate de cele doua echipe la Euro 2020:

Cehia, locul 3 în Grupa D: 2-0 vs Scoția, 1-1 vs Cehia, 0-1 vs Anglia / Optimi: 2-0 vs Olanda;Danemarca, locul 2 în Grupa B: 0-1 vs Finlanda, 1-2 vs Belgia, 4-1 vs Rusia / Optimi: 4-0 vs Țara Galilor.

Echipele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci din optimile de finala ale Euro 2020 le aduce fața în fața pe Țara Galilor și Danemarca la Amsterdam. Partida este LiveBlog pe Hotnews și Live pe Pro TV.Cele doua echipe nu au avut un traseu simplu pâna la accederea în fazele eliminatorii.Țara Galilor s-a…

- Anglia, Croatia si Cehia s-au calificat in optimile de finala ale Euro-2020, dupa rezultatele meciurilor de marti, din ultima etapa a Grupei D. Scotia a parasit competitia. Londra, Stadionul Wembley, Cehia - Anglia, scor 0-1 (0-1); A marcat: Sterling '12. Au evoluat echipele:Cehia:…

- Anglia a invins la limita, scor 1-0, meciul disputat impotriva Cehiei, luni seara, in ultima etapa a Grupei D a Campionatului European de fotbal. Ambele selecționate s-au calificat in optimile de finala ale Euro-2020. Anglia a inceput tare meciul disputat la Londra, iar in minutul 2, Sterling a nimerit…

- Damsgaard, inlocuitorul lui Eriksen, e la 20 de ani deschizatorul calificarii in optimi a Danemarcei: „Pe Christian Eriksen nu-l poate substitui nimeni, dar Mikkel a jucat fantastic!”, a spus Schmeichel. N-a fost ales omul meciului cu Rusia (4-1), UEFA preferand alt marcator, pe Christensen, dar a incris…

- ​Intrat pe teren în repriza secunda, Kevin de Bruyne a reușit sa schimbe total jocul Belgiei. Reprezentativa pregatita de Roberto Martinez a întors scorul în fața Danemarcei (2-1, la Copenhaga) și s-a calificat în optimile Campionatului European de fotbal.Poulsen a deschis…

- Danemarca a deschis scorul in minutul 2 prin Poulsen. De Bruyne a pasat decisiv pentru Thorgan Hazard in minutul 55 si a inscris golul victoriei in minutul 70. Au evoluat echipele: Danemarca: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (Skov Olsen '85), Maehle - Wass (Stryger Larsen '62), Hojbjerg,…

- Danemarca și Belgia se infrunta azi, de la ora 19:00, in grupa B de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Danemarca - Belgia » liveTEXT de la 19 Live+Statistici Danemarca - Belgia » Echipe probabile…

- Finlanda a invins Danemarca in primul meci din grupa B de la EURO 2020 . Acesta a fost primul meci pe care Finlanda l-a disputat vreodata la un campionat final, nordicii nereușind pana anul acesta sa treaca de calificari. Partida dintre Danemarca și Finlanda, disputata sambata seara la Copenhaga, a…