Festivalul „Datina strabuna pe Secase": Peste 350 de pastratori de tradiții și obiceiuri romanești din 17 comunitați din Țara Secașelor participa duminica, 4 februarie 2024, la Festivalul interjudețean „Datina strabuna pe Secase", unul dintre cele mai vechi festivaluri de folclor din Romania. Festivalul a ajuns in acest an la cea de-a XXX-a ediție și este gazduit

