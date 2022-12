Statele Unite au lansat un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul „razboi”, interzis in Rusia, in cursul unei conferinte de presa, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial in Rusia drept „operatiune militara speciala”.Autoritatile ruse au introdus o lege care prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru orice publicare de informatii despre armata rusa considerate „false” si mai multe persoane au fost…