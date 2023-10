Stiri pe aceeasi tema

- Numarul morților a ajuns la 1.900 in Fașia Gaza, dupa multiplicarea bombardamentelor israeliene asupra acestui teritoriu palestinian controlat de mișcarea islamista, informeaza Rador Radio Romania.Intre aceștia s-ar afla 614 copii și 370 de femei, potrivit Ministerului Sanatații al Hamas, care a…

- Egiptul muta strategic in zona de conflict din Fașia Gaza: unde direcționeaza ajutoareleEgiptul a anunțat joi ca direcționeaza ajutor internațional pentru Fașia Gaza catre Aeroportul Al Arish din nordul Peninsulei Sinai, a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat, informeaza Rador Radio Romania.Punctul…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- „Capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas au fost distruse, au anunțat Forțele de Aparare israeliene (IDF), care au publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, imagini din timpul loviturilor, relateaza The Times of Israel și CNN.Potrivit armatei israeliene, gruparea terorista avea o rețea de camere de…

- Ministrul israelian Apararii, Yoav Gallant, a declarat marți, 10 octombrie, ca Israelul trece la o "ofensiva totala" impotriva Fașiei Gaza, in timp ce ciocnirile sporadice cu teroriștii Hamas din sudul Israelului continua pentru a patra zi, relateaza The Times of Israel."Am eliminat orice reținere (in…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…

- Zeci de diplomați și angajați ai Ambasadei, Consulatului și Centrului de Cultura Rusa din Chișinau au parasit, ieri, in graba Republica Moldova, intr-un gest surprinzator care a starnit tensiuni in relațiile dintre cele doua țari. Aproximativ o suta de persoane, printre care și membrii ai familiilor…