Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut discursul sau nocturn in urma cu cateva ore și a declarat ca „zonele cheie de lupta” sunt, printre altele, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut și Popasna. „Lucram in fiecare zi pentru a ne consolida apararea. Este vorba in primul rand de o aprovizionare…

- Pompierii din orașul Bakhmut, din estul Ucrainei incercau sa stinga un incendiu dintr-un depozit lovit de o racheta. Bakhmut se afla la inceputul unui drum important de aprovizionare a orașelor ucrainene Lysychansk și Sievierodonetsk, unde trupele ucrainene dau lupte grele pentru a respinge un asalt…