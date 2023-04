Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au tehnologie nucleara sensibila la o centrala atomo-electrica din Ucraina si au avertizat Rusia sa nu o afecteze in niciun fel, conform unui document oficial vizualizat de postul de televiziune CNN, conform Mediafax.Departamentul american al Energiei a trimis in martie o scrisoare…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Rafael Grossi, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), a declarat miercuri ca incearca sa ajunga la o solutie de compromis intre Rusia si Ucraina pentru evitarea producerii unei "catastrofe" la Centrala nucleara Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, noteaza Mediafax."Incerc…

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters.

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters. Trupele rusești au ocupat centrala nucleara, cea mai mare din Europa, inca din primele saptamani ale invaziei Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia rușilor de un an, nu mai produce electricitate si acum este doar baza militara pentru trupele ruse, afirma Dmitro Orlov, primarul orasului Enerhodar, potrivit publicației franceze Le Monde, preluata de news.ro . „In acest an de ocupatie, (Rusia)…