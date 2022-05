Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Este a 74-a zi a conflictului militar desfasurat pe teritoriul Ucrainei. Autoritatile ucrainene isi concentraza atentia pe evacuarea ranitilor si a medicilor din Azovstal dupa ce au fost evacuati 300 de civili.

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Slovacia a transferat Ucrainei un sistem de aparare antiracheta S-300, indeplinind una dintre cele mai importante solicitari ale președintelui ucrainean pentru a ajuta țara sa se apere impotriva campaniei de bombardamente a Rusiei, a confirmat vineri premierul slovac. Zelenski a pledat luna trecuta,…

- NATO va continua sa acorde sprijin militar, financiar și umanitar Ucrainei, dar nu va impune o zona de interdicție aeriana in Ucraina, așa cum a cerut insistent președintele ucrainean Zelenski, dar și lideri NATO sau politicieni din statele membre ale Alianței.