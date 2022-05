Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina, declansat de Moscova la 24 februarie, continua sambata, cu lupte intense in regiunile proruse Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, si cu asedierea de catre trupele ruse a otelariei Azovstal din orasul Mariupol (sud), ultima reduta a combatantilor ucraineni, transmite…

- Cea de-a 66-a zi de razboi a inceput cu noi atacuri din partea Rusiei in regiunea Donbas, care au fost fara succes. Zelenski susține ca este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, invocand atrocitațile comise de soldații Moscovei. Ofensiva rusa din estul Ucrainei este in…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat in vizita la Kiev, sambata, s-a angajat sa furnizeze Ucrainei vehicule blindate și rachete antinava, aducand un omagiu armatei ucrainene pentru „cea mai mare fapta de arme din secolul 21”. „Grație conducerii neclintite a președintelui Zelenski și eroismului invincibil…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- In ziua 37 de razboi in Ucraina este programat un nou coridor umanitar de la ora locala 10:00, pentru a permite civililor sa plece din orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, dupa ce joi o coridorul umanitar a intampinat dificultați: trupele ruse au confiscat ajutoare

- Rusia susține ca Zelenski ar accepta sa negocieze despre Crimeea, Lugansk și Donețk, pentru a obține incetarea razboiului in Ucraina. Agenția oficiala de presa rusa, TASS, anunța ca Zelenski s-ar fi referit la aceste negocieri intr-un interviu. „Sunt gata sa discut aceste teme la prima mea intalnire…