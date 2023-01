Stiri pe aceeasi tema

- Stoltenberg a declarat ca nu exista "niciun indiciu ca presedintele Putin si-a schimbat obiectivul general al acestui razboi", care este "de a controla Ucraina".Rusia a mobilizat "multe trupe noi" si a "demonstrat ca este dispusa sa suporte pierderi dureroase", a aratat el.„Acest lucru nu s-a incheiat.…

- Rusia a crescut numarul de trupe, arme și echipamente militare care sunt transferate pe linia frontului in Ucraina folosindu-se de linia ferata, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in actualizarea sa de seara, relateaza Ukrainska Pravda. Președintele Vladimir Putin le-a spus vineri…

- Ultimul canal de televiziune independent din Rusia, TV Rain, a fost inchis in Letonia dupa mai puțin de cinci luni de emisie. Acesta a fost acuzat ca difuzeaza conținut care susține razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.

- Un efect mai putin cunoscut al razboiului din Ucraina: peste doua sute de rusi cu titlu de refugiati sunt adapostiti si hraniti in Iasi si au aceleasi drepturi ca ucrainenii. Asta in conditiile in care statul rusesc este cel care a agresat Ucraina. Cei de la Serviciul de Imigrari, institutia care "contabilizeaza"…

- Parlamentul European a confirmat decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE.Cu 531 voturi pentru, sapte voturi impotriva si 34 de abtineri, legislativul european…

- Inaintea summitului G20 din Indonezia, premierul britanic Rishi Sunak a prezentat viziunea sa asupra masurilor care ar trebui luate pentru a reduce influența Rusiei asupra economiei mondiale. Potrivit Eurointegration , acest lucru a fost afirmat in editorialul sau publicat in The Telegraph. Sunak a…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera imposibila o decizie diplomatica de a pune capat razboiului din Ucraina. El a declarat acest lucru in timpul unei conversații transmise de postul național german RND. „Toți ne dorim ca acest razboi sa se termine și ca pacea sa devina posibila”, a subliniat Scholz.…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…