Belgorod sub atac: Dronele provoaca moarte și distrugere - linii electrice afectate, incendii izbucnite și intreprinderi mari afectate. In paralel, Rusia ar fi pregatita sa provoace un accident la centrala nucleara Zaporojie in scopul de a bloca contraofensiva ucraineana, spun mai multe voci de la Kiev. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de duminica, 28 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE 28 mai, ora 01.00 - Prigojin este acuzat ca ar planui o revolta armata impotriva lui Putin: Este la un pas de rebeliune

