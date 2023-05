Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor estice, au declarat vineri (26 mai) oficiali ucraineni. Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei in aceasta luna, atacand…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz s-a declarat vineri, 26 mai, gata sa reia, ”cand va veni momentul”, contactul pe tema Ucrainei cu Vladimir Putin, cu care el nu a mai discutat din luna decembrie, informeaza AFP și Agerpres. ”Ultima mea discutie telefonica dateaza de ceva timp. Insa eu am…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, a declarat fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, un aliat cheie al lui Vladimir Putin, transmite agentia rusa de presa RIA, citata de Sky News. Medvedev a declarat ca razboiul din Ucraina s-ar putea transforma intr-un conflict caracterizat prin perioade…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o serie de operatiuni…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Vladimir Putin a decis sa declanseze un razboi de proportii impotriva Ucrainei pe la sfarșitul lunii februarie - inceputul lunii martie 2021, precizeaza o ancheta a publicatiei 'Verstka'. Jurnalistii au discutat cu surse apropiate din conducerea Rusiei, scrie Rador.Potrivit interlocutorilor, motivul…

- Aceasta vizita de stat de trei zile in Rusia, o tara cu care China are legaturi diplomatice si economice importante, este prima pe care liderul chinez i-o face vecinului sau dupa aproape patru ani. Xi Jinping arrived in for talks with world’s most wanted war criminal V.V . — АЗОВ South (@Azovsouth)…

- Razboiul izbucnit acum un an, la inițiativa Rusiei, a adus pierderi mari la nivel global, iar cele mai dureroase sunt cele omenești, astfel ca peste 7.000 de persoane nevinovate și-au pierdut viața din cazua orgoliilor nestapanite ale lui Vladimir Putin. Pe langa orașele complet distruse ale Ucrainei,…