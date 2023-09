Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei, Polonia, a anunțat ca nu va mai furniza arme acestei țari, in contextul in care disputa diplomatica privind cerealele se intensifica, noteaza BBC

- Razboi in Ucraina, ziua 570. Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters un ministru ucrainean care a jucat un rol cheie in construirea industriei de drone din țara.

- Ucraina a distrus joi, 14 septembrie, un sistem de aparare antiaeriana al rusilor din apropierea orasului Evpatoria, in Crimeea anexata, intr-un atac cu drone si rachete desfasurat in timpul noptii de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) si de marina, a declarat pentru Reuters o sursa din spionajul…

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) au anuntat joi ca a efectuat cu succes in timpul noptii o "operatiune speciala" de debarcare in peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat ilegal de Rusia in 2014, de neatins pana anul trecut de atacuri provenite din Ucraina, noteaza EFE, conform…

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

Ucrainenii continua sa atace pozițiile militare ale rușilor, revendicand o noua lovitura in Crimeea. Ținta a fost un depozit de muniții, izbucnind un incendiu de proporții cu care autoritațile de ocupație estimeaza ca se vor lupta 2 zile.

Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist": „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".