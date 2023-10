LIVE TEXT Război în Ucraina, 17 octombrie - Unităţile antiaeriene ruse au distrus 27 de drone lansate de Ucraina deasupra Rusiei Unitatile antiaeriene ruse au distrus 27 de drone lansate de Ucraina deasupra Rusiei, cele mai multe dintre ele deasupra regiunii sud-vestice Kursk, de la granita cu Ucraina, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. 18 dintre drone au fost doborate deasupra regiunii Kursk, iar doua au fost distruse deasupra regiunii Belgorod, a precizat ministerul.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de marți 17 octombrie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 17 octombrie, ora 02.15: Rusia - O noua companie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

