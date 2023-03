Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Germania, Franta si Regatul Unit au cerut, joi, intr-comunicat comun, sa se faca dreptate in Siria, la o zi dupa dupa intalnirea de la Moscova dintre dictatorul rus, Vladimir Putin, si cel sirian Bashar al-Assad. Assad și Putin s-au intalnit la implinirea a 12 ani de razboi civil in Siria,…

- Situația din orașul Bahmut ramane dificila, continuand luptele intre forțele ucrainene și cele ruse. Vladimir Putin ar putea ajunge intr-una dintre regiunile ucrainene anexate de Federația Rusa. Liderul cecen promite sa lupte pana la "victoria finala".

- Dupa ce a declanșat cel mai important conflict armat in Ucraina, acum Vladimir Putin este hotarat sa restabileasca vechiul Pact de la Varșovia, conform unor analize recente. Un resepctabil profesor de la Universitatea de științe sociale și economice din Moscova, Grigori Yudin, spune ca liderul de la…

- Rusia a pierdut "din punct de vedere strategic, operațional și tactic", a declarat generalul Mark Milley, șeful Statului Major al SUA. Milley a mai declarat ca rușii "platesc un preț enorm pe campul de lupta" in Ucraina.

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Incetarea focului ordonata de Vladimir Putin pentru Craciunul ortodox de rit vechi ar trebui sa inceapa vineri in Ucraina, primul armistițiu major de la inceputul invaziei, o masura interpretata de Kiev și aliații sai ca o dorința a Moscovei de a caștiga timp. In urma unui apel al patriarhului ortodox…

- Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste livrarea de arme Kievului, a declarat, joi, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, primul adjunct al ministrului rus al apararii, Valeri…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.