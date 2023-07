Stiri pe aceeasi tema

- Politia din statul american California a confirmat decesul actorului britanic Julian Sands, care disparuse in timpul unei drumetii montane, la inceputul anului, anunța Rador.Ramasitele sale au fost descoperite sambata de o echipa de muncitori, iar analizele ulterioare au confirmat identitatea victimei.…

- Urme de smog de la incendiile forestiere care fac ravagii in Canada au fost inregistrate in aproximativ 75% din Franța, potrivit postului de radio France Info, citand serviciile meteorologice."In prezent, trei sferturi din teritoriul țarii este afectat", a declarat Jorry Vallon, purtator de cuvant…

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Statul Major ucrainean a raportat ca forțele ruse au lansat 40 de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555, noua rachete de croaziera Kh-22 și doua rachete de croaziera Kalibr, precum și doua rachete antiaeriene S-300 și trei drone Shahed-131/136.

- Forțele ucrainene au profitat sambata de tensiunile de la Moscova și au lansat contraofensive in mai multe direcții, a anunțat ministrul adjunct al apararii ucrainene, Hanna Maliar. Ofensive au fost lansate in mai multe orașe și localitați, inclusiv la Bahmut și Yahidne, potrivit oficialului, care spune…

- Situația din Belgorod, la granița de Nord-Est dintre Ucraina și Rusia este tot confuza. Rușii susțin ca au curațat zona de sabotorii ucraineni care s-au infiltrat acolo cu tehnica americana, in timp ce ucrainenii susțin ca nu nici o responsabilitate și ca atacurile sunt opera unor ruși care vor sa scape…

- Duminica, forțele aeriene au informat ca Rusia a atacat Ucraina din multiple direcții, utilizand drone de atac Shahed, rachete Kalibr lansate de pe nave din Marea Neagra și rachete de croaziera lansate de pe avioane strategice Tu-95. In regiunea Ternopil din vestul țarii, cel puțin doua persoane au…

- Situația la Zaporojie este alarmanta din mai multe puncte de vedere. Nivelul extrem de ridicat al apei poate duce la prabușirea unui baraj major in sudul Ucrainei, ceea ce ar putea afecta și centralei nucleare din zona. In plus, rușii au inceput evacuarea localitaților din apropierea liniei de front…