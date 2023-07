Liderii NATO au decis, in prima zi a summit-ului de la Vilnius, un „pachet puternic de masuri pentru Ucraina”, care sa o aduca mai aproape de Alianța, precum si consolidarea masurilor de aparare colectiva. Zelenski se va intalni cu Joe Biden miercuri.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de miercuri, 12 iulie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 12 iulie, ora 01.15: Mircea Geoana s-a intalnit cu Joe Biden, la Summit-ul NATO: Mesajul transmis imediat dupa

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, s-a intalnit, marți,…