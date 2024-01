Stiri pe aceeasi tema

- Departe de iadul Gazei, unde peste o suta de palestinieni mor in fiecare zi sub bombele israeliene și unde 24 de militari israelieni au fost uciși luni, negocierile diplomatice continua, implicand protagoniști cu obiective și dorințe divergente, uneori contradictorii, scrie Liberation, conform Rador…

- Opoziția guvernului israelian fața de soluția celor doua state este „inacceptabila” și Israelul nu se poate aștepta ca țarile sa renunțe la aceasta problema, a declarat luni șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, conform CNN.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a ajuns duminica in Iordania, unde s-a intilnit cu Regele Abdullah al II-lea. Iordania și alte state arabe au criticat intens acțiunile Israelului și au evitat sa discute proiecte pe termen lung, susținind ca pentru inceput trebuie sa se puna capat luptelor…

- Statele Unite nu observa nicio "dorinta clara", nici din partea miscarii Hezbollah, din Liban, nici din partea Israelului, de a declara razboi celeilalte parti, a declarat miercuri un oficial din administratia Biden, informeaza Rador Radio Romania.Oficialul, informand sub anonimat reporterii, a mentionat…

- Franța se pregatește sa trimita in Orientul Mijlociu "in zilele urmatoare" portelicopterul Dixmude, configurat sa ofere "sprijin spitalicesc" Gazei, a declarat duminica Palatul Elysee. Dixmude va porni "la inceputul saptamanii" și "va ajunge in Egipt in zilele urmatoare", a precizat președinția franceza.…

- Unul din cele mai mari ziare din Turcia, Huriyet, scrie intr-o analiza ca declarația comuna in 31 de puncte prezentata la Riad de Liga Araba și Organizația pentru Cooperare Islamica „este pozitiva, in ciuda unor lipsuri”, iar „soluția celor doua state” pentru rezolvarea conflictului din Gaza a obținut…

- “Ar trebui sa existe o viziune in privința celor ce vor urma”, a declarat președintele Biden saptamana trecuta, referindu-se la razboiul dintre Israel și Hamas. “In opinia noastra, soluția este cea a coexistenței a doua state”. Premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, a declarat și el ca drumul cel mai…

- Tarile arabe din Golf au avertizat sambata Israelul impotriva oricaror noi operatiuni terestre in Fasia Gaza, Arabia Saudita denuntand o incalcare "nejustificata" a dreptului international, iar Omanul acuzand Israelul de "crime de razboi", informeaza AFP.