- Razboiul din Fașia Gaza a intrat intr-una dintre cele mai dure faze. Trupele israeliene duc lupte crancene cu teroriștii din Hamas in sudul Fașiei Gaza dupa ce au ajuns in centrul orașului Khan Younis. Civilii palestinieni incearca sa gaseasca adapost in alte zone.

- Strazile orașului erau pustii, in timp ce numarul mortilor si ranitilor continua sa creasca in spitale, potrivit jurnalistilor AFP aflati la fata locului. Armata israeliana anunța ca este aproape de a-și atinge obiectivul: distrugerea intregii zone a orasului Gaza si a nordului Fasiei De altfel, o…

- Ministerul Sanatatii al guvernului condus de gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza a anuntat marti ca cel putin 50 de persoane au fost ucise intr-o tabara de refugiati in urma unui bombardament israelian in partea de nord a enclavei palestiniene, transmite AFP. Bombardamentul, al carui bilant final…

- Potrivit presei palestiniene, atacurile aeriene israeliene au vizat zone din apropierea spitalelor Chifa si Al Qouds, in timp ce intre luptatori palestinieni si soldati israelieni au avut loc ciocniri intr-o zona de frontiera la est de orasul Khan Younes, in sudul Fasiei Gaza.Luni dimineata nu a existat…

- Forțele terestre israeliene au efectuat duminica noaptea raiduri limitate in Fasia Gaza, impotriva unor tragatori palestinieni. In acelasi timp, loviturile aeriene ale Israelului s-au concentrat asupra locurilor de adunare ale combatanților Hamas care se pregateau sa riposteze unei invazii.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Fortele israeliene au continuat campania de atacuri aeriene impotriva Fasiei Gaza, in conditiile in care luptele continua a patra zi. Hamas i-a avertizat pe locuitorii portului israelian Ashkelon sa plece, inaintea unui atac iminent. Ambasada israeliana din SUA a confirmat uciderea a mai mult de 1.000…

- Atat Israelul, cat și Statele Unite au știut ca un atac al Hamas era posibil sau chiar probabil, dar nu a existat nicio imagine clara a situației și niciun avertisment tactic specific. Cert este ca ziua de sambata ar putea schimba abordarea strategica generala a Israelului fața de Hamas și Fașia Gaza,…