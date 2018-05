Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare vineri, de la ora 12.00, suntem live pe unica.ro, pe youtube și pe facebook Unica.ro cu emisiunea saptamanala Beauty News, alaturi de Dana-Ruxandra Panghe, beauty editorul UNICA. Vineri, 11 mai, o avem ca invitata pe Laura Perian, make-up artist, alaturi de care vorbim despre importanța…

- Celebrul robot Sophia va sustine astazi un discurs in fata a 3.000 de romani, la Sala Palatului din Capitala. Este primul robot umanoid cu inteligenta artificiala si a intrat in istorie dupa ce a primit cetatenia unui stat. Robotul a alimentat si temerile celor care se opun unor astfel de proiecte,…

- UniCredit anunta ca va oferi primul card de credit pe numele unui utilizator cu inteligenta artificiala, Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics, care va ridica cardul in cadrul unui eveniment organizat de UniCredit Bank, informeaza institutia bancara. „Europa Centrala…

- Will Smith a marcat depasirea pragului de 1 milion de abonati pe canalul lui de YouTube printr-o intalnire romantica cu... Sophia. La un moment dat, actorul a incercat sa sarute robotul, dar s-a lovit de un zid. Sophia l-a respins, la scurt timp dupa ce i-a spus ca nu ii place muzica lui.

- Sophia, un robot umanoid inzestrat cu inteligenta artificiala, a declarat, la o conferinta organizata de ONU, ca oamenii se tem de inteligenta artificiala deoarece citesc prea multe stiri false despre acest subiect. Potrivit ei, aceasta tehnologie...

- Calin Stefanescu, 39 de ani, un antreprenor de al carui nume se leaga crearea platformei de recrutare Tjobs, este unul dintre cei 7 romani din Targu Mures care au fondat Happy Recruiter, o platforma care foloseste inteligenta artificiala pentru recrutarea de personal de pe retelele de socializare. …

- Ca in fiecare vineri, suntem LIVE pe www.unica.ro și pe pagina de facebook Unica.ro, cu Dana-Ruxandra Panghe, beauty editorul Unica, pentru emisiunea noastra saptamanala UNICA Beauty News! Azi vorbim despre machiajul de mireasa in 2018, dar și despre machiajul de ocazie in general, alaturi de invitata…

- IBM a anunțat ca supercomputerul Watson va deveni ”creierul” unui robot care va fi construit de catre Airbus și va ajunge pe Stația Spațiala Internaționala. Robotul o minge de marimea celei de volei, dar are o ”fața” cu un ecran de rezoluție slaba. Acesta este numit CIMON, de la Crew Interactive Mobile…