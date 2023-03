Luptele grele continua in Bakhmut și in localitațile din jurul sau. Deteșamentele de asalt Wagner susțin ca inainteaza incet spre centrul localitații, in timp ce ucrainenii susțin ca au format un sistem defensiv inexpungnabil care toaca metodic forțele ruse. In sprijinul mercenarilor Wagner au fost trimiși și plutoane de parașutiști. Luptele cele mai complicate se dau in jurul complexului industrial AZOM.UPDATE 06.17 Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a confirmat ca exista lupte interioare in cercul interior al Kremlinului, ca Kremlinul a cedat controlul…